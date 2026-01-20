Was kann bei der Hautpflege falsch laufen?

4. Fehler: Falsche Pflege

Es steht ausser Frage, dass wir bei der trockenen Luft zu einer intensiveren Creme greifen müssen als im Sommer. Aber ist die Tagespflege zu dick und zu fettig, kann sie die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Haut zerstören. Wie soll man es unserem grössten Organ denn bitte recht machen? Ein Gesichtsöl könnte die Lösung sein: Es ist reichhaltig und trotzdem nicht fettig. Tragt es vor allem über Nacht auf, damit es schön einziehen kann und die Haut sich regenerieren kann.