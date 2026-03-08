Was kann Squalan?

Schaut man bei den Beauty-Produkten zurzeit etwas genauer hin, fällt einem unter all den bekannten Wirkstoffen ein nicht so gängiger Begriff auf: Squalan. Klingt kompliziert? Ist es gar nicht. Aber halt, Squalan ist nicht zu verwechseln mit Squalen. Der ist nämlich im menschlichen Talg enthalten und eher dafür bekannt unsere Poren zu verstopfen, statt uns eine schöne Haut zu zaubern. Squalan hingegen bewirkt genau das Gegenteil. Bei dem Wirkstoff handelt es sich um eine farblose und geruchsneutrale Substanz, die aus Olivenöl oder Zuckerrohr gewonnen wird. Diese ist nicht nur komplett vegan, sondern auch ein echter Booster für eure Haut. Warum, erfährt ihr hier: