Unreinheiten am Vorabend behandeln

Nein, es ist keine gute Idee, morgens fünf Minuten an einem Pickel rumzudrücken (wir sprechen aus Erfahrung). Behandelt Unreinheiten lieber am Abend, damit sich Rötungen und Schwellungen über Nacht beruhigen können. Ausserdem lohnt es sich, die Haut vor dem Schlafengehen zu reinigen, damit der ganze Dreck des Tages abgewaschen wird und man mit regenerierter Haut in den nächsten Tag starten kann. Beschränkt euch also am Morgen auf einen Abdeckstift und fummelt nicht weiter an den eh schon gereizten Stellen rum.