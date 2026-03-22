Werft mal einen Blick auf die Sammlung eurer Pflegeprodukte und Make-up-Utensilien ... Na, fällt euch etwas auf? Jap, da tummeln sich enorm viele Plastikbehälter und haufenweise Verpackungen, die irgendwann im Müll landen. Irgendwann? Meist halten Cremes oder Mascaras gerade mal zwei bis drei Monate und dann heisst es: weg damit – und eine neue Tube muss her. Eine ziemliche Verschwendung, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, oder? Zum Glück kennen wir ein paar Recycling-Hacks für den Beauty-Schrank, um aufgebrauchten Produkten neues Leben einzuhauchen: