Hollywood-Lächeln, Perl- oder Schneeweiss – egal wie man es nennen mag, haben wollen es alle. Denn schaut man sich bei Instagram, Film und Fernsehen um, dann funkelt aus so ziemlich jedem Mund ein makellos weisses Gebiss. Wer nur die geringsten Gebrauchsspuren vorzuweisen hat, mag schon gar nicht mehr mit voller Kraft in die Kamera lächeln. Dass der ganze Wahn rund um den extrem weissen Zahn verrückt ist, brauchen wir hoffentlich nicht zu erwähnen. Wer seine verfärbten Zähne dennoch etwas aufhellen will (wir reden hier von einer natürlichen Farbskala), dem sei laut Internet mit so manchem Trick geholfen. Was wir wirklich machen können und was wir hingegen unbedingt lassen sollten, zeigen wir euch in unseren Dos und Dont’s.