Die hautfarbene Strumpfhose sollte jeder, der nicht älter wirken möchte als er ist, aus seinem Kleiderschrank verbannen. Der Grund: Leider sind die Modelle so gut wie nie unsichtbar und wecken gerne mal Assoziationen an die guten alten Kompressionsstrümpfe. Schwarze und farbige Modelle hingegen gehen in Ordnung – zumindest solange wir ohne den Extra-Schutz draussen noch zittern müssen.