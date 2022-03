Tierisch angesagt

Adele adelt den Leo-Print

Nachdem der Leopard in den letzten Jahren das Rampenlicht an falsche Schlangen, coole Zebras und vorlaute Tiger abgeben musste, schleicht er sich nun auf sanften Tatzen zurück in unsere Kleiderschränke. Und daran ist vor allem eine Schuld: Sängerin Adele.