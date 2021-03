Wer wie auf Wolken durchs Leben gleiten möchte, blitzschnell wie auf einem Speedboard, wendig wie ein Wimbledon-Gewinner, der eilt mit Sneakern von On über Stock und Stein. Es ist Schweizer Qualitätshandwerk aus Zürich, das der Welt derzeit Beine macht. Nun wird der für On so typischen, feder(er)leichten und flexiblen CloudTec-Sohle der Ritterschlag erteilt: Tennis-Legende Roger Federer hat sich dem Team der Schweizer Performance-Marke angeschlossen, fleissig den Design-Stift geschwungen und den klassischen Tennis-Sneaker neu erfunden.