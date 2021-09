Und nach einem Jahr virtueller Shows kehrten nun die Emmy Awards am Sonntag in die Gegenwart zurück. Mitsamt dem roten Teppich. Ein weiterer Modemoment – nach den Spektakeln der New York Fashion Week, der VMAs und der Met Gala. Zu den Nominierten gehören die Fashion-Lieblinge wie Anya Taylor-Joy und Emma Corrin sowie die Award-Show-Veteraninnen Cynthia Erivo und Olivia Coleman oder Gillian Anderson. Unten seht ihr alle unsere Lieblingsstars, die uns emotional durch diese turbulente Zeit getragen haben. Gut ausgeleuchtet und perfekt gestylt.