Winterstiefel richtig einlaufen? So geht’s

Kneten

Viele Stiefel sind aus einem Leder gefertigt, das so hart wie Stahl wirkt. In Wirklichkeit ähnelt es aber unserer Haut, die aus faserigen Kollagenschichten besteht. Auch Leder hat eine gewisse Flexibilität. Während des Einlaufens formen wir diese Fasern. Darum passen sie sich mit der Zeit an unsere Füsse an. Um unseren Latschen eine Pause zu gönnen und diesen Prozess zu beschleunigen, können wir zum Formen auch unsere Hände einsetzen: Indem wir die meist steife Fersenpartie massieren und drücken, wird sie weicher.