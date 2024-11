Dachten wir jedenfalls. Aber dann ging vor zwei Jahren ein Video von ihr viral. Völlig verwahrlost, mit verfilzten Haaren, ohne Schuhe in dreckigen Socken und offensichtlich komplett neben der Spur – irrte sie mit ihrem Hund durch einen Flughafen in Los Angeles, um an Bord des Privatjets von Rapper Jay-Z zu gehen. Sie kam direkt nach mehrtägigen Feiern von einem Festival und wollte zu einem Job nach London fliegen. Der Jet startete nicht, Cara war wohl sternhagelvoll und musste wieder aussteigen. Statt in ein Hotel in London checkte sie in eine Entzugsklinik ein. Danach war längere Zeit nichts mehr von ihr zu hören oder zu sehen.