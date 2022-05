Das sollten wir im Flugzeug niemals tragen

1. Enge Kleider

Macht euch das Leben nicht unnötig schwer und verzichtet auf enge Kleidung beim Fliegen. Es ist unbequem und kann sogar ungesund für den Körper sein. Ist das Outfit zu knapp, kann es zu Schwellungen und Krämpfen während des Fluges kommen. Das gilt nicht nur für Hosen und Oberteile, sondern auch für die Schuhe. Bei vielen Leuten schwellen die Knöchel und Füsse schnell an – deshalb lieber auf zu enge Treter verzichten. Um die Gefahr von Venenthrombose zu vermeiden, empfehlen wir auch, immer (so gut wie möglich) ein bisschen in Bewegung zu bleiben, um die Durchblutung zu fördern. Zum Glück ist der Oversize-Look mit breiten Schnitten sowieso im Trend und bietet uns somit ein bisschen Komfort während des Fluges.