Der neuste Ugly-Schuh ist ein alter Bekannter

Eigentlich ist es also ein Männerschuh, den wir uns da neu (oder wieder) an die pedikürten Marzipanfüsschen schnallen. Die Dad Sandal 2.0 könnte man sagen. Und die kommt, neben breiten Lederriemen, meist wie der gute alte Birkenstock mit einem Fussbett. Ergo ist sie ziemlich bequem und orthopädisch vorbildlich. Ausserdem schafft sie es, jedes noch so niedliche Kleidchen etwas cooler zu stylen und ist durch ihre Hybrid-Form – halb Sandale, halb Cut-Out-Sneaker – auch im Herbst und Frühling tragbar. Wer es dem oben erwähnten Erdkundelehrer gleichtun will, kommt sogar noch etwas weiter mit ihnen durchs Jahr. Was wir damit sagen wollen: Die Anschaffung lohnt sich auch jetzt noch. Und eure Füsse werden es euch danken.

