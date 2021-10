Muss nur noch kurz die Welt retten

Angeblich steckt hinter ihrer Wahl der Blazer-Farbe keine geheime Botschaft, wie Angela Merkel der «Süddeutschen Zeitung» in einem Interview 2016 verriet. Oft hätte sie einfach schlicht und ergreifend keine Zeit, zu überlegen, was sie tragen wolle. Stimmt. Angi hat Besseres zu tun, als sich über Kleidung den Kopf zu zerbrechen. Und so hat die deutsche Kanzlerin eine Art Uniform entwickelt, die sich am Morgen schnell überschmeissen lässt. Wie auch schon Facebooks Mark Zuckerberg oder Apples Steve Jobs.