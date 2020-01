Die Geschichte des Trenchcoats

Dass der Trenchcoat heute auch in unseren Schränken hängt, verdanken wir vor allem Hollywood. Parallel zum zweiten Weltkrieg begann man dort, Detektive, Gangster, Journalisten und schliesslich auch verführerische Frauen statt Soldaten in die Mäntel zu stecken. Der Trend hielt an: Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn – sie alle hüllten sich früher oder später in berühmten Filmszenen in unser liebstes Übergangsstück. Spätestens da wurde auch die Modeszene auf das Potenzial aufmerksam, das schon so lange in dem einfachen, aber eleganten Regenmantel schlummerte. Gut so, denn heute können wir uns unsere Garderobe ohne den Klassiker kaum noch vorstellen. Die modische Wunderwaffe hat auch nach 200 Jahren nicht an Aktualität verloren und kleidet uns zum Glück auch ohne Einsatz im Schützengraben sicher in allen Lebenslagen.