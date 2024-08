Die It-Bags – sie sind DAS Statussymbol der Frau. Was früher noch von selbst geschah, wird heute durch ausgeklügelte Marketingstrategien gesteuert und beeinflusst. Die Zyklen, in denen eine bestimmte Tasche als absolutes Must-have gilt, werden stetig verkürzt. War zum Beispiel der Kauf einer «Birkin Bag» von Hermès (wenn man denn eine ergattern konnte – die Wartelisten sind lang) noch eine lohnende Investition in einen zeitlosen Klassiker, müsste man sich heute fast vierteljährlich für ein neues Modell anschaffen.