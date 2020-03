Die Royals lockern ihren strengen Ascot-Dresscode

Seit 1711 pilgern die Royals und Möchtegern-Socialites alle Jahre wieder in die Grafschaft Berkshire zum traditionellen Ascot-Pferderennen. Für uns Nicht-Blaublüter seither besonders spannend? Nicht die sportlich schnittigen Rösser, sondern ganz klar die auffälligen Looks der Besucher. Denn neben extravaganten Roben und XXL-Kopfschmuck gab es dort in der Vergangenheit auch immer die, die das unausgesprochene Memo für den zugeknöpften Dresscode nicht so ganz verstehen wollten. Um solch peinliche Fauxpas zu verhindern (und uns den Spass an der Sache zu nehmen) verschicken die Veranstalter seit 2012 schon Monate im Voraus offizielle Stilregeln. Und wer sich nicht dran hält, muss den Event entweder verlassen oder wird von der angeheuerten Mode-Polizei (ja, kein Scherz) kurzerhand mit dem nötigsten umgestyled.