Diese 4 Hosen-Modelle halten uns warm

Alle Jahre wieder kommt dieser eine Morgen, an dem wir schmerzhaft feststellen müssen: Es ist eisig. Und zwar so eisig, dass selbst der Wintermantel unserem zitternden Leib nicht mehr genügend Wärme schenkt. Aber was tun, wenn selbst die dicksten Mäntel, Mützli und Stiefel nicht mehr helfen wollen? Im Kampf gegen die Kälte haben wir einen kleinen, aber ziemlich entscheidenden Tipp für euch. Haltet euch untenrum warm! Das wirkt nicht nur dem temperaturbedingten Schlottern und gemeinen Blasenentzündungen entgegen, mit dem wärmenden Beinkleid liegt ihr aktuell auch noch absolut im Trend. Gemeint ist damit natürlich nicht die eingestaubte Snowboardhose vom Estrich. Welche vier Modelle diese Saison stattdessen Einzug in unsere Garderobe finden sollten?