Diese Herbstlooks schauen wir uns bei Meghan ab

Ja, es gab viel zu reden die letzten Monate über Meghan und Harry. Bereits von Anfang an hatte die US-Amerikanerin einen schweren Stand beim britischen Volk. Der «Megxit» aus dem englischen Königshaus Anfang des Jahres liess ihre Beliebtheit auch nicht gerade in die Höhe steigen. Ja, über die 39-jährige Herzogin lässt sich so einiges sagen. Eins ist und bleibt aber unbestritten. Denn trotz ihres Auszugs aus dem Königshaus beweist Meghan nach wie vor royalen Geschmack und inspiriert uns immer wieder mit ihrem Stil. Ihre Looks sind klassisch und zeitlos, ohne aber jemals langweilig zu wirken. Wir sind uns sicher: Uns wird die ehemalige Schauspielerin auch in Zukunft in Sachen Mode inspirieren – auch von Amerikas Westküste aus.