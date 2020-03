Birkenstock × Proenza Schouler

Seit der Gründung 2002 haut das Label Proenza Schouler nicht nur uns, sondern auch Celebrities wie Emily Ratajkowski oder die Hadids regelmässig mit seinen cleanen Entwürfen vom Stuhl. Wem es genauso geht, der schnallt sich jetzt besser an. Denn: Der hippe New Yorker Brand macht mit den bequemsten Latschen der Welt gemeinsame Sache. High Fashion Design PLUS Deluxe-Komfort à la Birkenstock? Gekauft.