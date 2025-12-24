Diese Xmas-Looks sind gemütlich chic zugleich

Sich freiwillig in die Wolle bekommen mit Strickkleidern

Wir erwähnten ihn bereits: den Strickpulli, das Lieblingskleidungsstück derzeit. Lieblingsort? Das Sofa. Ohne Hose, die zwickt, und mit Kuscheldecke. Da man aber nicht immer ohne Hose in der Horizontalen liegen kann, sondern bei der Weihnachtsfeier auch mal am Tisch sitzen muss, empfehlen wir euch einen modischen Gassenhauer mit ähnlichen Eigenschaften: das Strickkleid. Es kommt in gedeckten Farben passend zum Tannenbaum oder mit Zopfmuster. In kurz, midi oder lang. Mal ist es eher ein riesiges Oberteil, mal ein sexy Schlauch. Ihr müsst demnächst stundenlang im Zug gen Heimat sitzen? Im Strickkleid fährt man wie auf Wolken und ist anständig genug gekleidet, um nach dem Aussteigen direkt Oma zu besuchen. Stiefel und High Heels drehen die Temperatur hoch und machen es unschlagbar sexy.