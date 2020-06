Als Maria Grazia Chiuri im Jahre 2017 mit einem Knall zu Dior kam, machte sie als erste Amtshandlung als Kreativchefin ein weisses Baumwoll-T-Shirt zum Aushängeschild des Pariser Luxushauses. Zu glitzernd bestickten Tüllröcken trugen die Models in schwarzen Lettern «We Should All Be Feminists» auf der Brust, ein Slogan inspiriert von einem Essay der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie mit eben diesem Titel. Was sie da für ihre Frühjahr-/Sommer-Kollektion zum absoluten Hype machte, war im Grunde ein Basic-Shirt mit einem absoluten Basic des modernen Bewusstseins drauf: die Gleichstellung der Geschlechter.

Und Maria Grazia Chiuri zog den Kopf nicht ein: Für die Präsentation der Haute-Couture-Frühling-/Sommer-Kollektion 2020 krochen die geladenen Gäste zurück in den Mutterleib, eine von US-Künstlerin Judy Chicago erschaffene überdimensionale Gebärmutter. Für Herbst/Winter 2020/2021 blinkten leuchtende Botschaften über den Häuptern aller Anwesenden – mit Forderungen, wie die Realität wahrgenommen werden könnte oder sollte, wenn sie nicht durch eine männliche Sichtweise auf die Dinge beeinflusst wäre. Dior möchte eine neue Generation in die Welt hinausbegleiten – ab heute in Form eines einjährigen Bildungsprogramms.