Feine Fäden, grosse Geschichte

Es dokumentiert das Know-how der letzten Zeitzeuginnen und Fachpersonen, erforscht neue Sammlungszugänge, darunter die Nachlässe der Firmen Senn & Co AG und Vischer & Co AG und macht diese öffentlich zugänglich. Im Zentrum des Projekts steht das Museum.BL als Kompetenzzentrum für die Geschichte der regionalen Seidenbandindustrie. In Zusammenarbeit mit Ortsmuseen, dem Verbund der Museen Baselland und der Koordinationsgruppe Webstuhlrattern entsteht ein Netzwerk, das die Tradition der Bandweberei neu erlebbar macht. Die Seidenbandweberei ist mehr als ein Relikt, sie ist Teil einer lebendigen Schweizer Tradition. Ein feines Fadennetz zwischen Geschichte, Handwerk und Zukunft.