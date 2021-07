Man sollte meinen, der eine Gegenstand, der immer dabei ist, sollte immer einen Platz in der Tasche finden. Doch zumindest sind die Taschen an Damenkleidung oft weit von der Grundfläche eines Smartphones entfernt. An einigen Frauenjeans findet man unterhalb des Bundes sogar nichts als eine zugenähte Taschenattrappe, in die höchstens das hineinpasst, was man wirklich nicht drin haben will: Fusseln.