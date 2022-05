«GNTM»-Siegerin Alex Mariah Peter zeigt ihre erste eigene Kollektion

Ein Jahr liegt Alex Mariah Peters (24) Sieg bei «Germany's next Topmodel» mittlerweile zurück. In den vergangenen Monaten jagte «ein Highlight das nächste», schwärmt die 24-Jährige. Am 27. Mai folgt der nächste Meilenstein für das Model: Peters präsentiert ihre erste eigene Kollektion bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf. Was die Fans erwarten können und welche Tipps die 24-Jährige den diesjährigen Finalistinnen kurz vor dem «GNTM»-Finale am 26. Mai geben kann, erklärt sie im Interview.