Kim Kardashian weiss, wie sie Aufmerksamkeit auf ihre Shapewear-Firma lenken kann. Die Unternehmerin hat vier Supermodels für eine Kampagne zu ihrer neuen Kollektion engagiert: die 48-jährige Heidi Klum, die 48-jährige Tyra Banks, die 40-jährige Alessandra Ambrosio und die 33-jährigeCandice Swanepoel haben ein gemeinsames Shooting absolviert. Auch Kardashian selbst liess es sich nicht nehmen, mit den Supermodels zu posieren. «Okay, ich sollte eigentlich nicht in dieser Kampagne sein, aber ich kam vorbei und sprang ein, weil es einfach zu ikonisch war», schrieb die 41-Jährige in einem Instagram-Post, in dem sie verschiedene Bilder mit ihren Models veröffentlichte.