Je höher das Plateau, umso tiefer sind wir gesunken

Dicke Sohlen = dicke Haut

Mode reflektiert und kommentiert rückläufige Tendenzen ebenso wie den Aufschwung der Gesellschaft. Das tat sie schon immer. Sind die Konjunkturaussichten bestens, denn rutscht der Rocksaum nach oben. So war es und so ist es und so wird es immer sein. «Rocksaumtheorie» nennt sich das ganz offiziell und wurde vom amerikanischen Wirtschaftler George Taylor 1926 so beschlossen. Läufts gut, wirds also sexy. Geht alles den Bach runter, legt man sich den Panzer an – trägt wallende Kleider und Hochgeschlossenes. Und Absätze, bei deren Anblick einem fast schwindelig wird? «Die Absätze wurden während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren, der Ölkrise in den 1970er-Jahren und dem Platzen der Dotcom-Blase in den 2000er-Jahren deutlich höher», so Elizabeth Semmelhack, Autorin der Publikation «Heights of Fashion: A History of the Elevated Shoe» im Jahre 2010 zu CNN. Wir haben Angst, wenig soziale Kontakt und gesundheitlich gerät das Leben ausserdem ins Stottern.