Schnipp, schnapp und fertig

Ganz im Sinne des trendenden Miu-Miu-Sets kreierte sich Fox kurzerhand ihr eigenes Outfit. Dazu nehme man lediglich eine Jeans und eine Schere. Den Bund der Hose schneidet man so ab, dass er gerade noch den Intimbereich bedeckt. Die Überbleibsel schnallt man um die Oberweite – als ultra knappes Crop Top. Wie beide Teile es schaffen, nicht zu rutschen? Noch wissen wir es nicht. Schon bald könnte der sexy Look allerdings in Serie gehen. Nachdem Julia schon 2014 unter dem Namen «Franziska Fox» ein eigenes Label gründete, äusserte sie vor kurzem erneut ihr Interesse am Designen. «Ich bin eine geborene Schöpferin. Ich liebe Kleider. Ich denke, sie sind die erste Form von Selbstdarstellung, die wir Menschen nutzen. Es geht also um mehr als nur um Mode», offenbarte sie dem W Magazin in einem Interview.