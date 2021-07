Es war Lady Dianas Lieblingslook

Mit diesem Trend riskieren wir Kopf und Kragen

Diana hatte es nicht leicht im englischen Königshaus. Oft wäre ihr fast der Kragen geplatzt – wenn er nicht so schön gewesen wäre. Und so gross! Wir honorieren Dianas Mut (in jeglicher Hinsicht) und tragen diesen Sommer eine Hommage: in Form von Kleidern mit so viel Stoff wie die Prinzessin Ärger am Hals hatte.