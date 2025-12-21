Mit diesen 7 Tipps spart ihr beim Shoppen Geld

Antizyklisch einkaufen

Wer richtig viel Geld sparen will, sollte seine Kleidung saisonunabhängig kaufen. Während Bikinis und leichte Sommerkleidung im Herbst heruntergesetzt sind, kostet robuste Winterkleidung im Frühling weniger. Genau dieses Zeitfenster soll genutzt werden. Die Auswahl ist am Ende der jeweiligen Saison vielleicht nicht mehr gleich gross, das eigene Portemonnaie dafür umso dankbarer.