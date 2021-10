Miu Miu bringt den Micro-Mini der 2000er zurück

Wie der tiefsitzende Rock aka Gürtel an einer kurvigeren Person aussehen würde? Ich für meinen Teil bin skeptisch, wie wohl ich mich in dem knappen Piece fühlen würde. Meine Freundinnen sehen das ähnlich. Bei fast jeder Frau ist das ein oder andere bisschen Hüftspeck vorhanden, das beim Low-Rise-Schnitt mehr als gut zur Geltung kommen würde. Klar, wer will, darf den gerne präsentieren. Verstecken muss sich niemand. Nur gehört in diesem Fall wohl mehr Selbstbewusstsein dazu als für Models mit der vermeintlich optimalen Size Zero. Ob und wie schnell sich der super kurze Mini in Zeiten von Body Positivity in der Gesellschaft durchsetzen kann? Das bleibt abzuwarten.