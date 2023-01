4 Modefehler, die unser Outfit sofort ruinieren

1. Fehler: Schlechte Qualität

Es gibt Kleidungsstücke, für die uns unser Geld reut. Trotzdem sollten wir die Finger von Billigware respektive günstigen Materialien lassen. Sie sehen nicht nur – Pardon – billig aus, sondern halten im Gegensatz zu qualitativ hochwertigen Stoffen auch nicht, was sie versprechen. Will heissen, dass sie nach mehrmaligem Waschen ausleiern, pillen oder ihre Farbe verlieren und rasch ein Fall für die Altkleidersammlung werden. Statt uns also häufiger ein neues Shirt zu kaufen, sollten wir von Anfang an auf Qualität statt auf Quantität setzen. Das tut langfristig sowohl dem Portemonnaie als auch der Umwelt gut. Ganz zu schweigen vom Gestank, den minderwertige Textilien wie Polyester verbreiten, wenn wir mal ins Schwitzen kommen. Pfui.