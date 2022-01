Schatzi, schenk mir ein Foto

Die Mode vom Berg ist eine Art Sehnsuchtstiller. Schliesslich hat Omikron vielen einen Strich durch die Skiferien-Rechnung gemacht – und es bleibt einem nichts anderes übrig, als die Hügel ins Tal zu holen. Darum fetzen wir in diesem Winter in halb-funktioneller Skimontur die urbanen Hänge hinunter und erfreuen uns am Draussensein – egal bei welchem Wetter. Welch Glück sind wir Schweizer*innen auf diesem Gebiet bereits Expert*innen. Die Freude an der kuscheligen Mode findet auch in den sozialen Netzwerken viele Anhänger. Wir visualisieren: