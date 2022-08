Diese Unterwäschefarbe gehört unter weisse Klamotten

Inkognito-Modus

… Tadaaa: Wer seine Dessous unauffällig unter Weissem tragen will, greift am besten zu Rottönen. Warum das so ist? Diese Nuancen passen am besten zu unserem Hautton. Doch Rot ist nicht gleich Rot. Je heller unsere Haut, desto heller sollte auch der Ton sein – und umgekehrt. Damit die BHs und Höschen auch wirklich nicht zu sehen sind. Für sehr helle Typen ist Koralle die beste Wahl. Danach folgen Pink- sowie Kirschtöne bei hellen bis mittleren und Burgunder sowie Weinrot bei dunklen Hauttypen. Am besten probiert ihr euch in einer Dessous-Abteilung durch alle Rottöne hindurch, um den passenden Ton zu finden. Wer alles richtig machen will, greift zusätzlich zu Seamless-Dessous, damit sich keine Panty Lines oder Spitzen unter dem Stoff abzeichnen. Schliesslich sind wir am liebsten inkognito unterwegs.