Sexy Dessous für den Valentinstag und danach

Na, was habt ihr am 14. Februar vor? Läuft euch schon das Wasser im Mund zusammen, weil ihr es nicht erwarten könnt, an eurem heissen Date herumzuknuspern? Oder eher, weil die Pizza allein vorm Fernseher so verdammt geil sein wird? Beides ist Selfcare, beides ist richtig gut. In beiden Fällen kann man sich heiss fühlen und sich dementsprechend kleiden. In Spitze, in Baumwolle, in Rüschen, in Transparenz. Was zählt, ist, dass der Turnfaktor so hoch ist, dass nichts zwickt und ziept. Den Bügel lassen wir dabei gerne weg und kuscheln uns in die begehrenswertesten und bequemsten Bras, die da derzeit auf dem Markt sexy herumschwirren. Welche heissen Eisen am Valentinstag alles zum Glühen bringen und uns auch danach noch einheizen? Wir sind virtuell über den gesamten Weltball gezischt und haben die leckersten Labels zusammengetragen:
Le Petit Trou: Hotness-Level 3000
Die Dessous des französisch-inspirierten Brands Le Petit Trou sind sexy, aber nie aufdringlich. Sie bringen alle zum Schwitzen. Und hey, sie sitzen. Voilà: Das war unser Gedicht zum Valentinstag. Ein Gedicht sind die femininen Entwürfe, die in hübschen, schwarzen Boxen kommen, natürlich auch. Wir sind dem polnischen Zauber der Labelgründerin und Stylistin Zuzanna Kuczynsk komplett erlegen.
Sir.: Schlicht und einfach
Wir lassen mal eben den guten, alten Baumwoll-Schlüpper von Oma links liegen: Das perfekte, minimalistische Set kommt aus Australien, ist gerippt und über alle Massen formschön. Wer bei Sir. weiter durch Shop und Feed scrollt, findet unangestrengte Basics und alles, wofür das unaufgeregte Strand-Herz schlägt.
Lonely: Ein Liebesbrief an alle Körper
Einsam sollte sich in diesen Dessous aus Neuseeland niemand fühlen: Designerin Helen Morris möchte, dass sich Frauen jeden Alters und jeglicher Formen in ihren Modellen lieben (lernen). Drum ist Komfort oberste Priorität und der Instagram-Feed reinstes Eye-Candy.
Fruity Booty: Knackig und süss wie eine überreife Ostschale
Die Britinnen Minna und Hattie spielen mit Materialien, die sonst im Müll landen würden und machen daraus Hippes für Drunter, das Normalität statt Perfektion feiern soll. Das ist genau das, was wir hören wollen. Aber eben auch genau das, was wir sehen wollen: romantische Baumwollsets mit reizenden Silhouetten, Pastellträume und die kleine, aber feine Prise Leo.
Else: Handgefertigter Luxus für alle
Das Design-Team aus Istanbul, das jedes einzelne Modell von ortsansässigen Kunsthandwerkerinnen fertigen lässt, besteht zu 90 Prozent aus Frauen. So macht Gründerin Ela Onur durchsichtige Spitzenträume von Frauen für Frauen. What else?