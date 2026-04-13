Ich bin dick. Ich liebe Mode. Und ich liebe es, meine Outfits jeden Tag mit Sorgfalt und Absicht zu planen. Deshalb muss ich noch vor meinem Blick in die Frühlingsmode 2026 aus Plus-Size-Sicht meine Dankbarkeit ausdrücken, denn: Es war eine schöne Zeit.
Immerhin hat man mir als Mehrgewichtige während ein paar wundervoller, lebensbejahender Jahre ein bisschen das Gefühl gegeben, auch mit Konfektionsgrösse 50 modetechnisch dazuzugehören. Es waren die fetten Jahre – ungefähr 2018 bis 2024 – mit Plus-Size-Models auf dem Laufsteg, Body Positivity auf Social Media und Extended Sizes in den Webshops.
Aber so schnell Body Positivity aufkam, so schnell war es wieder vorbei: Schleichend wurde das «erweiterte» Grössenangebot einiger meiner Lieblingsmarken (darunter Ganni und Reformation) reduziert, oder gar ganz aufgegeben. Size Zero ist wieder der Standard der modischen Sichtbarkeit, und selbst die Kardashians haben ihre überdimensionierten Bubble Butts wieder verkleinert. Schuld daran soll neben der schiefen Weltlage auch das Aufkommen von Ozempic, Mounjaro und Wegovy sein: Wenn Dicksein zu einer scheinbaren Wahl wird, muss sich ein Modelabel offenbar Inklusivität nicht mehr auf die Fahne schreiben.
Das hält mich aber nicht davon ab, mich modisch kleiden zu wollen. Da Grösse 50 in den Läden kaum zu finden ist, bestelle ich mir Key Pieces von den Plus-Size-Onlinehändlern meines Vertrauens und zwänge mich in eines der seltenen XXLs bei Zara, um zu sehen, welche der neuen Trends 2026 nun Einlass in meinen Kleiderschrank verdienen. So lässt sich zum Beispiel der sehr hotte Layering-Look mit Lingerie-Akzenten auch in Plus Size wunderbar umsetzen: Das Satin-Negligé mit asymmetrischer Spitzenborte blitzt cool unter meinem Kaschmirpullover hervor, und das schwarze Spitzentop sieht zu Wide-Leg-Jeans und Oversized-Blazer richtig toll aus.
Bei den angesagten Fransen hingegen, muss ich schmerzlich feststellen: Zwischen monochromem High-Fashion-Fringe und Western-Fränseli liegen stiltechnisch Welten. Das wird mir spätestens bei der Anprobe der Hemdjacke aus künstlichem Wildleder klar: Ich sehe darin aus, als wollte ich (bestenfalls) mit Taylor Swift auf Tournee gehen, schlimmstenfalls an die Fasnacht. Das handgewobene Midikleid mit Fransensaum wartet dafür in meinem Kleiderschrank auf seinen grossen Auftritt. Schliesslich lässt mich die Drohung, dass Skinny Jeans SS26 in unsere Kleiderschränke zurückkehren, fast genauso erschaudern wie die Renaissance des ultrastretchigen Boot Cuts. Aber richtig angesagt seien sowieso jetzt die Straight Cuts, oder? Leider passt diese komplett gerade geschnittene Jeans schlicht nicht auf meinen kurvigen Körper, sodass ich auch in dieser Saison bei meinen weitbeinigen Palazzo-Jeans bleibe. Und seien wir ehrlich, so 1 Prozent Anteil Elastan macht auch in Grösse 38 den Unterschied zwischen sitztauglich und Sauerstoffmangel, ganz unabhängig vom Schnitt.
Es gibt auch etliche weitere angesagte It-Pieces, die ich diesen Frühling auch in Plus Size ziemlich mühelos in meine Garderobe einfliessen lassen kann: Polo-Kragen, Ballerina-Sneakers und Seidenfoulards etwa. Gut möglich, dass Sie mich sogar in einem meiner sorgfältig ausgewählten Outfits irgendwo in Zürich spotten. Falls Sie sich dabei (bestenfalls) denken: «Für ihre Figur ist die nicht schlecht angezogen», sagen Sie es mir unbedingt! Wir sollten Fremden sowieso mehr Komplimente machen für ihre Outfits.