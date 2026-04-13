«Size Zero ist wieder der Standard»

Bei den angesagten Fransen hingegen, muss ich schmerzlich feststellen: Zwischen monochromem High-Fashion-Fringe und Western-Fränseli liegen stiltechnisch Welten. Das wird mir spätestens bei der Anprobe der Hemdjacke aus künstlichem Wildleder klar: Ich sehe darin aus, als wollte ich (bestenfalls) mit Taylor Swift auf Tournee gehen, schlimmstenfalls an die Fasnacht. Das handgewobene Midikleid mit Fransensaum wartet dafür in meinem Kleiderschrank auf seinen grossen Auftritt. Schliesslich lässt mich die Drohung, dass Skinny Jeans SS26 in unsere Kleiderschränke zurückkehren, fast genauso erschaudern wie die Renaissance des ultrastretchigen Boot Cuts. Aber richtig angesagt seien sowieso jetzt die Straight Cuts, oder? Leider passt diese komplett gerade geschnittene Jeans schlicht nicht auf meinen kurvigen Körper, sodass ich auch in dieser Saison bei meinen weitbeinigen Palazzo-Jeans bleibe. Und seien wir ehrlich, so 1 Prozent Anteil Elastan macht auch in Grösse 38 den Unterschied zwischen sitztauglich und Sauerstoffmangel, ganz unabhängig vom Schnitt.