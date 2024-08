Was ist beim Kauf von Kopfhörern zu beachten?

Die erste wichtige Überlegung ist der Zweck: Brauche ich die Kopfhörer für den Sport, fürs Büro oder zum DJing. Also: Welche Funktionen muss mein Kopfhörer erfüllen? Ich empfehle immer, die Kopfhörer selbst zu testen. Nichts geht über die direkte Erfahrung, wie sie klingen und sich anfühlen. Deshalb ist es wichtig, verschiedene Kopfhörer zu testen, um einen direkten Vergleich zu haben. Unsere Ohren sind sehr gut darin, sich an den Klang von Dingen zu gewöhnen. So nimmt unser Gehirn zum Beispiel Geräusche wie das ständige Wimmern von Industrieanlagen oft erst dann wahr, wenn es verschwindet. Bei Kopfhörern kann man den Klang nur im Vergleich zu anderen voll wahrnehmen, weil sich unsere Ohren an den Klang gewöhnen. Daher ist es sehr schwer, einen Kopfhörer ohne Vergleich als «schlecht» zu bezeichnen.