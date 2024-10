1. Erstmal das Massband anlegen

Am klassischen Vermessen führt kein Weg vorbei. Hans und Franz (so nennt Heidi Klum ihre Brüste) brauchen den passenden Korb und genug Umfang. Ausmessen können wir zuhause. So geht’s: Position vor dem Spiegel einnehmen (entkleidet, zuhause ist das ja easy). Erst vermessen wir den Oberbrustumfang: Massband mit etwas Spiel über die Brustwarzen legen und einmal um den Oberkörper ziehen. Für den Unterbrustumfang dasselbe wiederholen, eben einfach unter der Brust. Danach brauchen wir Hilfe aus dem Netz. Mithilfe eines BH-Grössenrechners die Grösse ermitteln. Aber Achtung: Nicht alle Marken fallen genau gleich aus. Aber mit der vorberechneten Grösse greifen wir im Laden schon mal an der richtigen Stelle zu. Dann Anprobieren und fertig.