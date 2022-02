So stylisch kann Regen mit dem richtigen Schirm sein

Auf die inneren Werte kommt es an: der Mysteriöse

Das Model Veronika Heilbrunner zeigt uns an der Fashion Week 2022 in Paris, dass es beim Schirm, genauso wie beim Menschen, auf die inneren Werte ankommt. Schicker Look, grünes Täschchen und ein überraschender Kontrast mit Rot im Inneren des Schirmes. We like!