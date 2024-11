Kirschrote Kombination

Die Fashion-Influencerin Leonie Hanne machte in den Strassen Mailands zur Fashion Week den Models Konkurrenz. In ihrem kirschroten Outfit kombinierte sie mehrere Teile stilsicher miteinander. Den Look führte das Mesh-Top an, das sich auf einer Seite in Stufen legte. Unter dem transparenten Top trug sie ein einfaches Bralette in Burgunder. Durch den dunklen Rotton erzeugte es einen sichtbaren Kontrast und hob das Naked Top hervor. Ebenso auffällig gestaltete sich der lange Rock: An ihm hingen einige Reihen an Fransen herunter, die bis zum Boden reichten. Den letzten Schliff verliehen lange Lederhandschuhe in Schwarz und eine ebenfalls schwarze Handtasche dem modernen Look.