So wird die Sommergarderobe herbstfit

Planen

Gerade stecken wir noch in dieser Zwischenzeit, in der es tagsüber warm und am Morgen und Abend kühl ist. Das richtige Outfit? Eines, das man variieren kann. Scheint die Sonne, hält sich der Pulli lässig an unseren Schultern fest. Abends wird er Hauptakteur des Looks – angezogen, versteht sich.