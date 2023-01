Ein kleines Quiz: Was haben Kim und Kourtney Kardashian, Lady Gaga, Zoë Kravitz und Reese Witherspoon gemeinsam? Sie alle erreichen in Sachen Körpergrösse maximal die 1,60-Meter-Marke. Küchenschränke, hohe Supermarktregale und Konzerte mit Stehplätzen werden da gerne mal zum Problem. Nun zuerst die schlechte Nachricht: Bei all diesen Dingen können wir euch nicht helfen. Wir können aber dafür sorgen, dass niemand etwas von den Mini-Massen mitbekommt. Wer weiss wie, schummelt sich die fehlenden Zentimeter mit dem Styling einfach dazu – und nein, dazu braucht es nicht zwingend High Heels.

Power für Grösse