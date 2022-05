Victoria von Schweden: Eleganter Auftritt in schulterfreiem Overall

Kronprinzessin Victoria zog alle Blicke auf sich

Im Grand Hotel in Stockholm präsentierte Victoria von Schweden dabei einen beeindruckenden, schulterfreien Overall. In diesem besonderen Look zeigte sich die 44-Jährige stilvoll und zugleich modern. Ihre Oberarme waren von einer überhängenden, breiten Krempe bedeckt. Die Hose des Overalls war mit einer klassischen Bügelfalte versehen.

Dazu kombinierte die Kronprinzessin weisse, spitz zulaufende Pumps, die fast komplett durch das lange Hosenbein verdeckt wurden. Eine cremefarbene, kastenförmige Clutch rundete den Look ab.