Strick + Strick = superchic

Einfache Formel. Zu einfach? Nö. Wolle ist diese Party-Saison das Material eurer Träume – auch untenrum. Strickröcke fallen traumhaft weich und haben IMMER einen dehnbaren Bund. Hosen aus Feinstrick ebenso. Und haben im Gegensatz zu Leggings den Vorteil, sofort seriös und festlich zu wirken. Eine Kombi aus hellen Tönen wie Beige oder Camel wirkt exklusiv, ein Look ganz in Schwarz ist an Eleganz nicht zu übertreffen. Das Rezept: Einen klassischen Pullover über Strickrock oder -hose schichten, Schmuck anlegen und merken, wie es langsam warm wird. Die Party kann beginnen, it's gettin' hot in herre. Bloss nicht ausziehen aber jetzt.