Was man trägt, wenn man die Queen trifft

Ob sie nun einen Preis entgegennehmen oder bei einer jährlichen Veranstaltung vor ihr auftreten – viele berühmte Gesichter hatten in den letzten Jahrzehnten das Privileg und Vergnügen, in ihrer Gesellschaft zu sein. Von Angelina Jolie in hellgrauer Ralph & Russo-Couture bis hin zu Lady Gaga in einem roten Latexkleid von Atsuko Kudo. Die Queen wurde in den letzten Jahren mit einer schillernden Auswahl an Mode begrüsst. Wir werfen einen Blick zurück auf die Looks, die Prominente zu den Treffen trugen.