Was wir von Ü50-Stilikonen lernen können

Turnschuhe grösser Heels

Hohe Schuhe können noch so schön sein, mit dem leichtfüssigen Lebensgeist, den uns Sneaker verpassen, können sie nicht mithalten. Gleichzeitig downgraden die bequemen Treter auch den noch so steifsten Look und schummeln uns ganz nebenbei ein paar Jährchen vom Buckel – optisch versteht sich. Wer will schon im Geiste zurückreisen?