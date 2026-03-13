Down to Earth

Statt auf kurzweilige Trends zu setzen, die einem nicht stehen – die Zeiten haben wir (zum Glück) hinter uns –, bleiben wir uns selbst treu. Das strahlt Selbstbewusstsein aus und man spart sich am Morgen Zeit beim Anziehen. Statt Quantität spielt auch Qualität eine immer wichtigere Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass man tief in die Tasche greifen muss. Schliesslich gibt es auch günstige High-Street-Labels, die unseren Anforderungen gewachsen sind. Hier unsere Lieblinge: