Es besteht kein Zweifel daran, dass sich der Stil mit zunehmendem Alter weiterentwickelt. Wer die 40er-Marke geknackt hat, hat höchstwahrscheinlich herausgefunden, welche Teile zum Lebensstil, der Karriere, dem Körper und dem persönlichen Geschmack passen. Das perfekte Szenario für alle Ü40? Wenn das Fundament des Kleiderschrankes aus zeitlosen Grundelementen und aussagekräftigen Einzelstücken besteht.
Down to Earth
Statt auf kurzweilige Trends zu setzen, die einem nicht stehen – die Zeiten haben wir (zum Glück) hinter uns –, bleiben wir uns selbst treu. Das strahlt Selbstbewusstsein aus und man spart sich am Morgen Zeit beim Anziehen. Statt Quantität spielt auch Qualität eine immer wichtigere Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass man tief in die Tasche greifen muss. Schliesslich gibt es auch günstige High-Street-Labels, die unseren Anforderungen gewachsen sind. Hier unsere Lieblinge:
Arket
In den Arket-Läden gibts Zimtschnecken und Kaffee. Seit kurzem gibt's den schwedischen Store auch in der Schweiz: an der Bahnhofstrasse in Zürich. Das Label verzaubert mit urbanen, aber schlichten Klamotten, Accessoires und Schuhen, die lange genutzt werden können und den Warenkorb rasant explodieren lassen.
Massimo Dutti
Die hochwertige Schwester von Zara begeistert am laufenden Band mit alltagstauglichen Basics, aber auch aussergewöhnlichen Teilen, die jeden Look zum Hingucker machen. Ob Kleider (die sich perfekt für die nächste Hochzeits-Saison eignen), Anzüge oder Accessoires – das spanische High-Street-Label hat für sämtliche Dresscodes passende Stücke parat.
Sézane
So ein French Girl ist eine sichere Bank, eine Konstante am Stilikonen-Himmel. Ihr Trick? Sich nicht an Trends zu orientieren. Ein Label, dass sich dieses «Je ne sais quoi» auf die Fahne geschrieben hat, heisst Sézane. Verspielte Cardigans und kastige Blazer treffen hier auf perfekt sitzende Jeans und zeitlose Sandaletten. Irina Shayk und Prinzessin Kate streuen regelmässig französischen Charme von Sézane in ihre Outfits rein.
Cos
Cos steht für Scandi-Chic in seiner ursprünglichsten Form: keine Schnörkel, sparsamer, gut durchdachter Einsatz von Farbe, interessante architektonische Schnitte – aka: der Look von schwedischen Galerist*innen.
& Other Stories
Hochwertige Basics, Trend-Pieces, die auch mal knallen und glitzern, hübsche Accessoires und reizende Wäsche gibts bei & Other Stories. Königin Letizia und Prinzessin Kate sind auch schon Fans vom verspielten Label.