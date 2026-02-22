Welche Modetrends hassen Männer?

Klar, auch Frauen ärgern sich über Klamotten. Aber weiblich zu sein und einen Fashion Sense zu haben, bringt eine andere Form von Ärger mit sich. Wir erinnern uns an die Kommentare über Hillary Clinton’s Anzüge (darüber, warum sie die trug, gab sie regelmässig Interviews). Oder den Lärm um die Schuhwahl der ehemaligen britischen Premier, Theresa May (verrückte bunte Dinger mit Mustern drauf). Weibliche Politikerinnen können einfach nicht gewinnen. Ihr Äusseres wird von der Öffentlichkeit seziert.

Es ist ein Dilemma. Unsere Kultur gibt uns vor, dass wir auf ein gepflegtes Äusseres achten sollen. Einen Look zu haben ist wichtig. Aber legen wir zu viel Aufmerksamkeit darauf – ist man schnell oberflächlich. Das Innere zählt nämlich und aufs Äussere zu achten ist trivial.