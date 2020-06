Liebe kennt keine Grenzen, auch nicht bei der Farbe der Flip Flops

Noch immer haben Flip Flops mit Vorurteilen zu kämpfen. Wer nicht täglich durchs Influencer-Universum und somit smooth durch die Trend-Landschaft gleitet, der denkt bei den Gummi-Latschen immer noch an Backpacker und Sangria-Eimer. Aus eigener Erfahrung kann die mit Leidenschaft Flip-Flops-tragende Redaktion sagen, dass so mancher dahinter einen Fehlgriff vermutet: Ob man denn was Anständiges anziehen könne, heisst es dann. Anständiger geht es kaum. Sorry, it's fashion. Und zwar in allen Farben des Regenbogens.