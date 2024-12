Die Unermüdliche hat neue Pläne, sie will nun die Schuhindustrie aufmischen: Mit Sneex hat sie einen Turnschuh-High-Heels erfunden, «mit dem man zum Bus rennen kann. Wir Frauen verdienen, dass es uns leicht gemacht wird, uns gut und schön zu fühlen.» Ihr Ehemann Jesse, Rapper und Unternehmer, trägt das weitere Projekt mit Fassung. Gefunkt hat es zwischen den beiden übrigens an einem Pokerturnier in Las Vegas. Sara verabschiedete sich um halb zehn Uhr, weil ihre «Bettzeit bereits überschritten» sei. «Wer geht in Las Vegas um diese Zeit ins Bett?», fragte er sich und wollte sie näher kennenlernen. Heute weiss er, dass diese Routine eines von Sara Blakelys Erfolgsgeheimnissen ist.